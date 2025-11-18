На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин призвал усилить позиции России в Арктике

Путин назвал важным последовательное усиление позиции России в Арктике
true
true
true

Президент России Владимир Путин заявил о важности последовательного усиления позиции РФ в Арктике. Соответствующее заявление он сделал в режиме видеоконференции, принимая участие в церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград», сообщает ТАСС.

«Важно последовательно усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны, обеспечить развитие перспективного арктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока», — сказал глава государства.

По его словам, от ледоколов, судов высокого ледового класса, от развития инфраструктуры портов в Арктике прямо зависит комплексное обустройство местных городов и поселков, создание в этом регионе новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни людей.

Также российский лидер отметил, что все это входит в число ключевых приоритетов РФ «на годы вперед».

В мае Путин поручил подготовить предложения по развитию в Арктике туристических кластеров и обеспечению их транспортной и иной инфраструктурой. Ответственными были назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов РФ, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны.

Ранее Путин назвал Россию безусловным лидером в Арктике.

