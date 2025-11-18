Стало известно, кто и сколько денег выделил Украине с начала СВО

Европейский союз (ЕС) предоставил Украине финансовую помощь в размере $79,34 млрд с начала специальной военной операции по 31 августа 2025 года. Такие данные приводит Кильский институт мировой экономики в своем ежегодном отчете Ukraine Support Tracker.

Сумма включает только средства, выделенные институтами ЕС, и не учитывает прямую помощь отдельных стран — членов союза. Крупнейшим донором Украины остаются Соединенные Штаты, которые предоставили около $130,65 млрд, причем две трети этой суммы составили военные поставки.

Основные доноры: США: $130,65 млрд (преимущественно военная помощь), Германия: $25,64 млрд ($20 млрд — гуманитарная помощь), Великобритания: $21,24 млрд ($15,7 млрд — гуманитарная помощь)

Проект Ukraine Support Tracker учитывает только межправительственные обязательства 41 страны-донора, исключая частные пожертвования и помощь международных организаций. В исследовании участвуют государства G7, члены ЕС, а также Австралия, Новая Зеландия и ряд других стран.

17 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов. ЕС заверил Бельгию, что в этом случае она «не останется одна перед лицом ответных мер со стороны Кремля».

Ранее СМИ раскрыли прогнозы фон дер Ляйен по срокам завершения конфликта на Украине.