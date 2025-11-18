Трамп согласился говорить с Мадуро

Трамп заявил о планах говорить с Мадуро на фоне сообщений об ударах по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность поговорить с главой Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне сообщений в СМИ о возможных американских ударах по территории латиноамериканской страны. Об этом сообщает Fox News.

«Да, возможно я бы поговорил с ним, я говорю со всеми», — сказал американский лидер на заседании рабочей группы по подготовке чемпионата мира по футболу 2026 года.

При этом Трамп заявил, что Мадуро «нанес ужасный ущерб» США, в первую очередь из-за наплыва бывших заключенных и наркоторговцев, которые, по его словам, проникли в страну из Венесуэлы.

По словам республиканца, это стало настоящей катастрофой для Соединенных Штатов. Трамп отметил, что Мадуро опустошил свои тюрьмы, как это ранее делали другие страны.

До этого стало известно, что Мадуро по нескольким каналам налаживает связь с американским лидером Дональдом Трампом на фоне разговоров в США о возможности провести военную операцию против Венесуэлы.

