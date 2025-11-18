На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп согласился говорить с Мадуро

Трамп заявил о планах говорить с Мадуро на фоне сообщений об ударах по Венесуэле
true
true
true
close
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подтвердил готовность поговорить с главой Венесуэлы Николасом Мадуро на фоне сообщений в СМИ о возможных американских ударах по территории латиноамериканской страны. Об этом сообщает Fox News.

«Да, возможно я бы поговорил с ним, я говорю со всеми», — сказал американский лидер на заседании рабочей группы по подготовке чемпионата мира по футболу 2026 года.

При этом Трамп заявил, что Мадуро «нанес ужасный ущерб» США, в первую очередь из-за наплыва бывших заключенных и наркоторговцев, которые, по его словам, проникли в страну из Венесуэлы.

По словам республиканца, это стало настоящей катастрофой для Соединенных Штатов. Трамп отметил, что Мадуро опустошил свои тюрьмы, как это ранее делали другие страны.

До этого стало известно, что Мадуро по нескольким каналам налаживает связь с американским лидером Дональдом Трампом на фоне разговоров в США о возможности провести военную операцию против Венесуэлы.

Ранее эксперт предупредил, чем обернется для США вторжение в Венесуэлу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами