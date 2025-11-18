На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стубб заявил, что «и речи быть не может» о прекращении огня на Украине

Президент Финляндии Стубб: о прекращении огня на Украине и речи быть не может
Global Look Press

Сегодня «и речи быть не может» о прекращении огня на Украине. Такое заявление в интервью Politico сделал президент Финляндии Александр Стубб.

«Если посмотреть на ситуацию прямо сейчас, то, поговорив с (украинским лидером Владимиром – «Газета.Ru») Зеленским в пятницу, с моими американскими и европейскими друзьями за последние несколько недель, я просто не вижу, чтобы (прекращение огня – «Газета.Ru») было возможно», — сказал он.

Как сообщает Politico, по словам Стубба, «и речи быть не может» об этом в условиях продолжения конфликта.

Глава государства отметил, что лучший способ приблизить прекращение огня — продолжать оказывать давление на Россию и поддерживать Украину.

17 ноября венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Европейский союз находится на пути к войне и переводит свою экономику на военные рельсы.

Лидеры ЕС, считает Орбан, при помощи милитаризации экономики стремятся сосредоточить в своих руках всю власть и продолжить военную поддержку Украины.

Ранее Захарова отреагировала на слова Писториуса о войне НАТО и России.

