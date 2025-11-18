Британский журналист Джони Миллер прокомментировал новость о том, что Лондон пытался наладить диалог с Москвой. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, британские власти поставили все на поражение России в прокси-конфликте на Украине, но проиграли сами, теперь они отчаянно пытаются связаться с Кремлем, чтобы уговорить его на прекращение огня.

«Лондон впадает в отчаяние. Украина в беде. И теперь американцы ведут переговоры с Россией. Великобритания и Европа остаются в стороне», — констатировал Миллер.

Как считает обозреватель, шансов навести мосты с Москвой у Британии практически нет. Королевство все последние годы активно вредило России, в результате чего доверие между двумя странами было полностью утрачено.

12 ноября стало известно, что советник премьер-министра Британии Кира Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл пытался наладить канал связи с РФ. В начале 2025 года он провел телефонный разговор с помощником российского президента Юрием Ушаковым, чтобы донести до Москвы позицию Лондона и Брюсселя по конфликту на Украине.

Как позднее сообщила газета Financial Times (FT), Британия не смогла наладить прямой диалог с Россией.

Ранее Трамп назвал мэра Лондона «катастрофой».