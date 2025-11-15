На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал мэра Лондона «катастрофой»

Трамп обвинил мэра Лондона Хана в потакании преступникам
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп раскритиковал мэра Лондона Садика Хана за бездействие в ситуации разгула преступности в городе. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу GB News.

Американский лидер резко выразился в адрес Садика Хана, назвав его «мерзким человеком» и «катастрофой».

«Я могу сказать вам, что он катастрофа. Он мерзкий человек, который потворствует преступности», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что в Лондоне есть районы, куда даже полиция опасается приближаться, и что Великобритания «должна что-то сделать с иммиграцией».

Трамп подчеркнул, что из-за иммиграции Европа «уже не та».

До этого в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США заявил, что Лондон хочет перейти «на законы шариата». Тогда же он назвал Садика Хана «ужасным».

Ранее британские СМИ писали, что мэр Лондона стал зарабатывать больше премьера Великобритании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами