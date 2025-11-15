Трамп назвал мэра Лондона «катастрофой»

Президент США Дональд Трамп раскритиковал мэра Лондона Садика Хана за бездействие в ситуации разгула преступности в городе. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу GB News.

Американский лидер резко выразился в адрес Садика Хана, назвав его «мерзким человеком» и «катастрофой».

«Я могу сказать вам, что он катастрофа. Он мерзкий человек, который потворствует преступности», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что в Лондоне есть районы, куда даже полиция опасается приближаться, и что Великобритания «должна что-то сделать с иммиграцией».

Трамп подчеркнул, что из-за иммиграции Европа «уже не та».

До этого в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент США заявил, что Лондон хочет перейти «на законы шариата». Тогда же он назвал Садика Хана «ужасным».

Ранее британские СМИ писали, что мэр Лондона стал зарабатывать больше премьера Великобритании.