В Польше объяснили, почему Украине закрыт путь в ЕС

Косиняк-Камыш: в Евросоюз не сможет вступить коррумпированная страна
Алексей Витвицкий/РИА Новости

В Евросоюз не может вступить коррумпированная страна. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet, отметив, что Украине на данный момент дорога в ЕС закрыта.

«Это одно из первых условий переговоров о членстве в ЕС — в ЕС не может вступить коррумпированная страна», — сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, западные партнеры Украины должны потребовать от киевских властей немедленного выяснения обстоятельств коррупционного скандала в сфере энергетики, в котором оказались замешаны люди из окружения президента Владимира Зеленского. Косиняк-Камыш подчеркнул, что Запад должен настаивать на проведении надлежащего расследования.

До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина не сможет вступить в Европейский союз, если сохранит толерантное отношение к коррупции. Об этом польский дипломат предупредил вице-премьера Украины Тараса Качку во время их личной встречи. По словам Сикорского, Украина рискует потерять доверие западных стран из-за коррупционных скандалов.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, за это время сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее в США допустили причастность Зеленского к коррупционному скандалу в энергетике.

