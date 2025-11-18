Последствия коррупционного скандала для Зеленского сравнили с ядерным ударом

Economist: коррупционный скандал на Украине может иметь эффект ядерной бомбы

Коррупционный скандал на Украине для ее президента страны Владимира Зеленского можно сравнить с ударом ядерной бомбы. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на неназванного офицера украинской разведки.

В публикации отмечается, что фигурирование членов окружения Зеленского в расследовании может поставить под угрозу его политическое положение.

«Зеленский был «поражен» масштабом обвинений, выдвинутых против членов его ближайшего окружения. Он уже дистанцировался от некоторых из тех, кто фигурирует в расследовании», — пишут журналисты.

Авторы статьи добавляют, что степень участия Зеленского в коррупционных схемах и его осведомленности неизвестна, однако есть информация, что с одним из фигурантов он разговаривал по телефону.

18 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что страны Европы теперь будут думать перед тем, как отправлять средства Украине из-за коррупционного скандала в стране.

Накануне оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и кабинет министров.

Ранее депутат Рады сообщил о назревающем бунте внутри партии Зеленского.