Песков прокомментировал слова Зеленского о подготовке переговоров

Песков: Россия остается открытой к переговорам и ждет реакции от Киева

Россия пока не получала от Киева предложения о продолжении переговоров по урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя на брифинге заявление украинского лидера Владимира Зеленского о подготовке новых контактов с Россией.

По его мнению, Зеленский имел в виду контакты с турецкими коллегами в Стамбуле. Песков подчеркнул, что Москва будет ждать результаты этих встреч.

«Пока информацию из Киева не получали. <…> Россия продолжает оставаться открытой для переговоров», — заявил представитель Кремля.

Песков также добавил, что позиция России хорошо известна в Вашингтоне, Стамбуле и Киеве.

18 ноября Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что планирует провести ряд встреч в Турции для подготовки к возобновлению переговоров с Россией. По его словам, эти встречи состоятся уже завтра, 19 ноября. Украинский лидер отметил, что у Киева есть наработанные решения по вопросу урегулирования конфликта, их планируется предложить партнерам. Зеленский подчеркнул, что приоритетом Украины является остановка войны «всеми силами».

Политик добавил, что также ведется работа над возобновлением процессов обмена и возвращения военнопленных.

Ранее участник переговоров в Стамбуле рассказал о статусе диалога между РФ и Украиной.