В МИД Украины упрекнули Уиткоффа

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Кислица во время одной из встреч с представителем президента США Стивом Уиткоффом упрекнул его за якобы «повторение российской риторики». Об этом сообщает The Times.

«Я сказал ему на одной из встреч: «Знаете, мистер Уиткофф, ваша проблема в том, что вы слишком американец». Американцы, в целом, очень прямолинейны, они слышат то, что вы говорите, и говорят то, что вы хотите услышать. В то время как восточноевропейский и византийский подход очень витиеватый и очень сложный, полный намеков и отсылок», — заявил Кислица.

Замминистра посетовал, что Уиткофф «действительно принимал за чистую монету то, что ему говорили русские».

6 ноября Стивен Уиткофф заявил, что в урегулировании украинского конфликта есть определенный прогресс.

По словам спецпосланника, президент США Дональд Трамп постоянно следит за темой урегулирования на Украине. Уиткофф подчеркнул необходимость согласования протоколов безопасности и проведения значительной технической работы до перехода к политическим решениям.

Ранее Уиткофф ответил на вопрос о своем будущем на посту спецпосланника Трампа.