В ЕС усомнились в способности Уиткоффа достоверно передавать Трампу информацию по Украине

Politico: чиновники ЕС хотят общаться напрямую с Трампом в обход Уиткоффа
Jeenah Moon/Reuters

Представители Евросоюза сомневаются в способности спецпосланника президента США Стива Уиткоффа надежно передавать информацию главе государства по конфликту на Украине, предпочитая общаться напрямую с Дональдом Трампом. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, чиновники ЕС потрясены непониманием Уиткоффом всех тонкостей конфликта между Москвой и Киевом.

«Один высокопоставленный европейский чиновник... заявил, что они совершенно не уверены в том, что Уиткофф вообще способен надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном», — пишет Politico.

В связи с этим европейские лидеры стремятся общаться с президентом Трампом напрямую, как можно чаще и в присутствии как можно большего числа своих коллег, говорится в тексте.

До этого заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Кислица во время одной из встреч с представителем президента США Стивом Уиткоффом упрекнул его за якобы «повторение российской риторики». Замминистра посетовал, что Уиткофф «действительно принимал за чистую монету то, что ему говорили русские».

Ранее Уиткофф ответил на вопрос о своем будущем на посту спецпосланника Трампа.

