Белый дом напомнил, что «определенно работает» над решением конфликта на Украине

Reuters: США продолжают работать над переговорами с Россией по Украине

Соединенные Штаты «определенно работают» над решением конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Белый дом продолжает работать над переговорами с РФ об окончании войны», — говорится в сообщении издания.

Reuters приводит слова одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, который заявил об «определенной работе» Штатов над урегулированием украинского конфликта. По словам чиновника, этот вопрос не был в центре внимания СМИ в последнее время из-за «других событий».

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном скором завершении еще одного международного конфликта, намекнув на украинский кризис.

Американский лидер не уточнил, о каком именно противостоянии идет речь, однако ранее он неоднократно использовал подобные формулировки применительно к ситуации на Украине. Трамп также напомнил о своей работе по снижению цен и прекращению восьми военных конфликтов.

«Я лишь хочу, чтобы люди отметили прекрасную работу, которую я проделал по снижению цен и по прекращению восьми войн, а еще одна, как я полагаю, довольно скоро будет [прекращена]», — отметил американский лидер.

Ранее Трампу посоветовали вариант завершения конфликта на Украине.