Трамп заявил о скором завершении еще одного международного конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном скором завершении еще одного международного конфликта, намекнув на украинский кризис. Его слова передает ТАСС.

Американский лидер не уточнил, о каком именно противостоянии идет речь, однако ранее он неоднократно использовал подобные формулировки применительно к ситуации на Украине. Трамп также напомнил о своей работе по снижению цен и прекращению восьми военных конфликтов.

«Я лишь хочу, чтобы люди отметили прекрасную работу, которую я проделал по снижению цен и по прекращению восьми войн, а еще одна, как я полагаю, довольно скоро будет [прекращена]», — отметил американский лидер.

15 ноября бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что у Дональда Трампа не получится завершить конфликт на Украине. По словам политика, перемирие или прекращение огня — это все ситуативные разрешения конфликта.

