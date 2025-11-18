На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о скором завершении еще одного международного конфликта

Трамп выразил уверенность в скорейшем урегулировании конфликта на Украине
true
true
true
close
Andrew Caballero-Reynolds/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном скором завершении еще одного международного конфликта, намекнув на украинский кризис. Его слова передает ТАСС.

Американский лидер не уточнил, о каком именно противостоянии идет речь, однако ранее он неоднократно использовал подобные формулировки применительно к ситуации на Украине. Трамп также напомнил о своей работе по снижению цен и прекращению восьми военных конфликтов.

«Я лишь хочу, чтобы люди отметили прекрасную работу, которую я проделал по снижению цен и по прекращению восьми войн, а еще одна, как я полагаю, довольно скоро будет [прекращена]», — отметил американский лидер.

15 ноября бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что у Дональда Трампа не получится завершить конфликт на Украине. По словам политика, перемирие или прекращение огня — это все ситуативные разрешения конфликта.

Ранее Трампу посоветовали вариант завершения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами