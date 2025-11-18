На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США готовят ультиматум России

RS: Трампу посоветовали вариант завершения конфликта на Украине
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Научный сотрудник корпорации RAND (организация внесена в перечень нежелательных иностранных НПО) Дженнифер Кавано предложила президенту США Дональду Трампу радикальный план действий по завершению украинского конфликта. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft.

Кавано считает, что Вашингтон должен выдвинуть Москве ультиматум: либо немедленное начало переговоров по вопросам глобальной безопасности, либо полная утрата шанса на заключение сделки с Соединенными Штатами. Эксперт полагает, что преимущество Трампа перед российским лидером Владимиром Путиным заключается в том, что для американского президента приоритетом является сам факт прекращения боевых действий, а не конкретные условия мирного урегулирования.

«Администрация Трампа должна сигнализировать Москве, что готова вести переговоры по важнейшим политическим и экономическим вопросам, подчеркнув при этом, что эта готовность ограничена по времени», — говорится в статье.

По мнению Кавано, на текущем этапе прекращение огня невыгодно ни одной из сторон. Она оценивает ситуацию так, что только Европа заинтересована в затягивании конфликта для наращивания собственного военного потенциала, пока внимание России отвлечено, а Украина, в свою очередь, выбрала путь медленного поражения, отказавшись от быстрой капитуляции. Эксперт предупредила, что если Трамп продолжит придерживаться стратегии выжидания, это может привести либо к падению Киева, либо к прямому вовлечению США в военное столкновение.

Ранее в США допустили пересмотр политики Вашингтона из-за коррупционного скандала на Украине.

