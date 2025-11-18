Иран может вернуться к работе с МАГАТЭ при посредничестве России и КНР

Иран готов рассмотреть посредничество РФ и КНР в возобновлении работы с МАГАТЭ

В случае поступления посреднических предложений от России и Китая, касающихся возобновления сотрудничества между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), иранская сторона готова их рассмотреть. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Камаль Харрази в интервью РИА Новости.

«Да, если такой проект будет предложен, мы его рассмотрим», — отметил Харрази, отвечая на вопрос о том, видит ли Иран в России и Китае потенциальных посредников для разработки новых форм взаимодействия Тегерана с МАГАТЭ.

В конце сентября Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Этот шаг стал ответом на голосование в Организации Объединенных Наций по вопросу санкций в отношении Тегерана.

Согласно заявлению, несмотря на усилия министерства иностранных дел по сотрудничеству с агентством и предложенные планы выхода из кризиса, взаимодействие с МАГАТЭ будет приостановлено из-за действий европейских государств.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси заявил, что почти весь обогащенный уран в Иране сохранился.