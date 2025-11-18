На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иран может вернуться к работе с МАГАТЭ при посредничестве России и КНР

Иран готов рассмотреть посредничество РФ и КНР в возобновлении работы с МАГАТЭ
true
true
true
close
Shutterstock

В случае поступления посреднических предложений от России и Китая, касающихся возобновления сотрудничества между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), иранская сторона готова их рассмотреть. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Камаль Харрази в интервью РИА Новости.

«Да, если такой проект будет предложен, мы его рассмотрим», — отметил Харрази, отвечая на вопрос о том, видит ли Иран в России и Китае потенциальных посредников для разработки новых форм взаимодействия Тегерана с МАГАТЭ.

В конце сентября Высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о приостановке сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Этот шаг стал ответом на голосование в Организации Объединенных Наций по вопросу санкций в отношении Тегерана.

Согласно заявлению, несмотря на усилия министерства иностранных дел по сотрудничеству с агентством и предложенные планы выхода из кризиса, взаимодействие с МАГАТЭ будет приостановлено из-за действий европейских государств.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси заявил, что почти весь обогащенный уран в Иране сохранился.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами