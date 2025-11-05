На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МАГАТЭ: у Ирана осталась большая часть обогащенного урана

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что почти весь обогащенный уран в Иране сохранился
true
true
true
close
Albert Otti/Global Look Press

Почти весь обогащенный уран после американских ударов по-прежнему остается на ядерных объектах в Иране. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси газете Financial Times.

Он рассказал FT, что, хотя МАГАТЭ провело около десятка инспекций в Иране с момента начала военных действий с Израилем в июне, агентству не был предоставлен доступ к таким ядерным объектам, как Фордо, Натанз и Исфахан, которые подверглись бомбардировкам со стороны США.

«Ущерб был огромным, но, по нашим оценкам, большая часть, если не весь уран, обогащенный до 60%, а также до 20%, 5% и 2%, все еще там», — сказал Гросси, отметив, что существование материала такого высокого уровня обогащения, близкого к оружейному, вызывает беспокойство.

Глава МАГАТЭ добавил, что агентство пытается с пониманием отнестись к «непростым» отношениям с Ираном, но ему необходимо подчиниться и выполнить свои обязательства.

До этого глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи заявил, что иранские власти не знают, сколько обогащенного до 60% урана уцелело после ударов по ядерным объектам страны.

Ранее Трамп заявил, что Иран не располагает ядерным потенциалом.

