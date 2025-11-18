Трамп раскрыл состав «совета мира» для Газы

Президент США Дональд Трамп сообщил, что формируемый для управления сектором Газа «совет мира» будет включать его самого и лидеров других ключевых мировых держав. Соответствующее заявление он сделал во время встречи в Белом доме, передает РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что в состав нового органа войдут представители наиболее влиятельных и уважаемых государств мира.

«Совет мира» будет включать меня и лидеров других очень важных и очень уважаемых государств», — сказал Трамп.

18 ноября СБ ООН принял резолюцию в поддержку плана США по урегулированию в Газе. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. Проект предусматривает создание в Газе временного «совета мира» и международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива. План Трампа из 20 пунктов исключает участие ХАМАС в управлении сектором.

