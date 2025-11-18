На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Израиле предложили арестовать Аббаса, если ООН признает Палестину

Бен-Гвир пригрозил Аббасу карцером, если ООН признает Палестину
Global Look Press

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир потребовал арестовать лидера Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса в случае признания ООН палестинской государственности. Его слова передает РИА Новости.

Ультраправый политик также призвал к «точечным ликвидациям» высокопоставленных представителей ПНА, которых он назвал террористами. Для Аббаса, по словам министра, уже подготовлена камера в израильской тюрьме Кциот.

«Если ООН признает палестинское государство, то необходимо отдать приказ о точечных ликвидациях высокопоставленных представителей палестинской администрации, которые являются террористами во всех отношениях, а также приказать арестовать Махмуда Аббаса», — заявил Бен-Гвир.

В сентябре Государство Палестина признали сразу несколько европейских стран, включая Францию, Бельгию и Великобританию. Всего же палестинскую государственность признают 147 из 193 государств — членов ООН, включая Россию.

18 ноября СБ ООН принял резолюцию в поддержку плана США по урегулированию в Газе. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, Россия и Китай воздержались. Проект предусматривает создание в Газе временного «совета мира» и международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива. План Трампа из 20 пунктов исключает участие ХАМАС в управлении сектором.

Ранее Сергей Шойгу назвал единственное решение конфликта в секторе Газа.

