Глава фонда ВСУ заявил, что Украина оказалась в условиях поражения

Чмут: Киев оказался в условиях поражения, переговоры возможны не раньше апреля

Переговоры с Россией в текущей ситуации будут для Украины условиями капитуляции, поскольку российские войска находятся на пике наступления. Такое заявление сделал глава крупнейшего фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью YouTube-каналу «УТ-2».

По оценке Чмута, возобновление диалога с Москвой возможно не ранее апреля 2026 года, но только если Украина сможет пережить зимний период. Глава фонда признал, что российская армия добивается успехов в наступлении, а украинская система демонстрирует признаки коллапса.

«Сейчас переговорного окна нет. Сейчас ужасные для нас условия, фактически поражения. Потому что Россия на пике, она в наступлении, у нее неплохо получается, она видит, как коллапсирует наша система», — заявил Чмут.

Он подчеркнул, что попытки начать переговоры зимой, на фоне разрушенной энергетики и кризиса доверия к власти, приведут к «суровым требованиям» со стороны Москвы. По его словам, Украина нуждается в военной паузе для восстановления потенциала.

16 ноября обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что в настоящее время Украина движется к стратегическому поражению.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.