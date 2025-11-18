На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава фонда ВСУ заявил, что Украина оказалась в условиях поражения

Чмут: Киев оказался в условиях поражения, переговоры возможны не раньше апреля
true
true
true
close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Переговоры с Россией в текущей ситуации будут для Украины условиями капитуляции, поскольку российские войска находятся на пике наступления. Такое заявление сделал глава крупнейшего фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут в интервью YouTube-каналу «УТ-2».

По оценке Чмута, возобновление диалога с Москвой возможно не ранее апреля 2026 года, но только если Украина сможет пережить зимний период. Глава фонда признал, что российская армия добивается успехов в наступлении, а украинская система демонстрирует признаки коллапса.

«Сейчас переговорного окна нет. Сейчас ужасные для нас условия, фактически поражения. Потому что Россия на пике, она в наступлении, у нее неплохо получается, она видит, как коллапсирует наша система», — заявил Чмут.

Он подчеркнул, что попытки начать переговоры зимой, на фоне разрушенной энергетики и кризиса доверия к власти, приведут к «суровым требованиям» со стороны Москвы. По его словам, Украина нуждается в военной паузе для восстановления потенциала.

16 ноября обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что в настоящее время Украина движется к стратегическому поражению.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами