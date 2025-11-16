На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе предрекли стратегическое поражение Украины

Обозреватель Bild Репке: Украина движется к стратегическому поражению
Gleb Garanich/Reuters

В настоящее время Украина движется к стратегическому поражению. Об этом заявил обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке в социальной сети X.

Журналист отметил, что техника, поставляемая Вооруженным силам Украины (ВСУ), малоэффективна против вооружения России. При этом некоторые части ВСУ существуют только номинально из-за массовых случаев дезертирства, подчеркнул обозреватель.

«Если ни правительство в Киеве, ни западные партнеры немедленно не начнут стратегический поворот, Россия выиграет эту войну шаг за шагом», — написал Репке.

6 ноября газета The Wall Street Journal сообщила, что некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа говорят о поражении Украины. По данным издания, украинские войска проигрывают сражения, чтобы оправдать прекращение поддержки со стороны Вашингтона.

14 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией, если будет терпеть коррупцию. По его словам, подобная ситуация негативно сказывается на желании стран Запада помогать Киеву.

Ранее военблогер Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ, какой не было с 2022 года.

