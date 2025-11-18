Небензя предупредил о рисках для миротворцев в Газе

Постпред РФ при ООН Небензя: миротворцы в Газе могут стать стороной конфликта

Предлагаемые международные силы стабилизации в Газе рискуют стать стороной конфликта из-за возлагаемых на них миропринудительных функций. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя после принятия Советом Безопасности резолюции по американскому плану урегулирования, передает РИА Новости.

«В резолюции миссия наделяется такими миропринудительными задачами, что может превратить ее в сторону конфликта и вывести за рамки миротворческой», — заявил Небензя на заседании СБ ООН.

Российский дипломат подчеркнул, что ни одна из стран, выражавших готовность предоставить свой контингент, не соглашалась на выполнение подобных принудительных функций. Это может создать дополнительные риски для персонала миссии.

Также Небензя назвал американскую резолюцию очередным «котом в мешке».

18 ноября Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана США по урегулированию ситуации в секторе Газа. За документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, воздержались только постоянные члены — Россия и Китай.

Американский проект предусматривает создание в Газе временного органа управления под названием «совет мира» и развертывание международных стабилизационных сил с двухлетним мандатом. В документе не упоминается двугосударственное решение палестинской проблемы, а палестинская государственность рассматривается как отдаленная перспектива.

План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключает прямое или косвенное участие радикальной палестинской группировки ХАМАС в управлении сектором в будущем.

Ранее Трамп поздравил весь мир с одобрением Совбезом ООН резолюции по Газе.