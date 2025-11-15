На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведчук заявил, что Трамп не сможет закончить конфликт на Украине

РИА Новости

У президента США Дональда Трампа не получится завершить конфликт на Украине. Такое мнение высказал бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

Он отметил, что главе Белого дома нужно побыстрее закончить данный конфликт.

«Сможет он это сделать или нет, я не знаю. Я уверен, что нет. Потому что есть еще российская сторона, которая может воспринимать, а может не воспринимать… Потому что, если не учитывать первопричины начала СВО и всего остального, то тогда это не окончание войны», — подчеркнул Медведчук.

По словам политика, перемирие или прекращение огня — это все ситуативные разрешения конфликта.

15 ноября советник Дональда Трампа при его первом президентском сроке Майкл Флинн выразил мнение, что Вашингтону нужно пересмотреть решения по Украине, принятые при бывшем главе Белого дома Джо Байдене, ведь украинский конфликт уже проигран.

До этого Трамп заявил, что в процессе урегулирования удалось добиться значительных успехов. Он выразил мнение, что в какой-то момент Москва и Киев «поступят очень умно» и заключат мирное соглашение.

Ранее Небензя объяснил, почему Вашингтон не понимает сути кризиса на Украине.

