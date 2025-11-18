Россия не получала от Украины официального уведомления о прекращении переговорного процесса. Об этом посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил газете «Известия».

Дипломат подчеркнул, что действия Киева фактически свидетельствуют именно о том, что украинские власти не намерены в ближайшее время возобновлять переговорный процесс.

Мирошник указал на более чем 100-дневную паузу после третьего тура переговоров в Стамбуле, после которой МИД Украины заявил, что Киев выходит из переговорного процесса. Но при этом никаких официальных действий по дипломатическим каналам украинская сторона не предприняла. Также не имеется никакой реакции Киева на ранее предоставленные российской стороной документы, которые должны были стать основой для дальнейшего обсуждения.

12 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. По его словам, представители РФ якобы игнорировали конкретные шаги по урегулированию конфликта.

Ранее в МИД РФ назвали абсурдом заявления украинского дипломата о приостановке переговоров.