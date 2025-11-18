На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России заявили, что Киев официально не уведомил о прекращении переговорного процесса

Мирошник: Москва не получала от Киева уведомления о прекращении переговоров
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия не получала от Украины официального уведомления о прекращении переговорного процесса. Об этом посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил газете «Известия».

Дипломат подчеркнул, что действия Киева фактически свидетельствуют именно о том, что украинские власти не намерены в ближайшее время возобновлять переговорный процесс.

Мирошник указал на более чем 100-дневную паузу после третьего тура переговоров в Стамбуле, после которой МИД Украины заявил, что Киев выходит из переговорного процесса. Но при этом никаких официальных действий по дипломатическим каналам украинская сторона не предприняла. Также не имеется никакой реакции Киева на ранее предоставленные российской стороной документы, которые должны были стать основой для дальнейшего обсуждения.

12 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой официально приостановлены. По его словам, представители РФ якобы игнорировали конкретные шаги по урегулированию конфликта.

Ранее в МИД РФ назвали абсурдом заявления украинского дипломата о приостановке переговоров.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами