Пушков высказался о бегстве Умерова с Украины

Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО), экс-министр обороны Украины Рустем Умеров осознавал угрозу возможного преследования на родине, что и послужило причиной его отъезда из страны. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Умеров знает, что делает. Пока расследование коснулось только $100 млн в сфере энергетики. Но у него может быть продолжение в виде расследования коррупции и хищений в сфере обороны. И вот тогда рванет, так рванет — счет, вероятно, пойдет на миллиарды», — заявил Пушков.

Сенатор утверждает, что Умеров лично уведомил Владимира Зеленского и Андрея Ермака о своем решении.

«Единственное, что остается неясным: захочет ли зайти так далеко подлинный заказчик скандала?» — добавил парламентарий.

11 ноября прокурор САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) заявил, что Тимур Миндич, соратник Владимира Зеленского, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, оказывал незаконное влияние на Умерова и министра энергетики Украины Германа Галущенко. По информации «Страна.ua», Миндич настаивал на закупках некачественных бронежилетов через Умерова.

Ранее Умерова уличили в желании сдать Зеленского и Ермака.