В Турции заявили о готовности ХАМАС к конструктивным шагам по Газе

Фидан: ХАМАС демонстрирует готовность к шагам по урегулированию в секторе Газа

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что палестинское движение ХАМАС демонстрирует готовность к конструктивным шагам для урегулирования в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе пресс-конференции с главой МИД Египта Бадром Абдель Аты Фидан рассказал, что стороны обсудили актуальную ситуацию в Газе.

«ХАМАС демонстрирует готовность предпринимать конструктивные шаги для того, чтобы режим прекращения огня стал постоянным. Такое же понимание должно быть продемонстрировано и со стороны Израиля», — сказал дипломат.

Он также призвал Израиль снять все препятствия для ввоза гуманитарной помощи в Газу и открыть все пограничные пункты.

Комментируя подготовку резолюции Совета Безопасности ООН о направлении иностранных сил в Газу, Фидан сообщил, что работа над документом продолжается и остаются вопросы, требующие дополнительного согласования.

19 октября сообщалось, что Египет возьмет на себя руководство международным контингентом, сформированным для стабилизации ситуации в секторе Газа. В состав этой миротворческой миссии также войдут военнослужащие из Азербайджана, Индонезии и Турции. Одной из ключевых задач этого объединенного контингента станет обеспечение безопасности гражданских лиц и предотвращение повторных эскалаций насилия.

