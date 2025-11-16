На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США допустили пересмотр политики Вашингтона из-за коррупционного скандала на Украине

Экс-соратник Трампа: скандал на Украине наводит на мысль о пересмотре курса США
Jonathan Ernst/Reuters

Коррупционный скандал на Украине ставит перед Вашингтоном вопрос о необходимости пересмотра своей политики в отношении Киева. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал бывший участник переходной команды администрации Дональда Трампа.

По словам экс-чиновника, занимавшего высокие посты в аппарате Белого дома, американское руководство может либо серьезно пересмотреть свой курс, либо проигнорировать происходящее, восприняв скандал как обычное явление в мировой политике.

«Услышав о недавних увольнениях министров на Украине, можно только задаться вопросом, приведет ли этот скандал к серьезному пересмотру политики, или же реакция будет эквивалентна коллективному пожатию плеча», — отметил собеседник агентства.

Вокруг президента Украины Владимира Зеленского разгорелся крупнейший скандал с момента его прихода к власти. Это дестабилизировало администрацию в критический момент военных действий, пишет FT. Разоблачения спровоцировали волну общественного недовольства и заставили Зеленского дистанцироваться от людей, замешанных в деле. Как скандал повлияет на перестановки в правительстве — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС дали шанс Украине «очиститься» от коррупции.

Новости Украины
