Трамп заявил, что с гордостью ударил бы по Колумбии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил готовность уничтожить фабрики по производству наркотиков в Колумбии, однако отказался подтвердить, что предпримет такие меры на практике. Его слова передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов, политик подчеркнул, что такие действия помогли бы спасти миллионы жизней. При этом он четко дистанцировался от любых обязательств по реализации этой идеи.

«Уничтожил бы я эти фабрики? Лично я был бы горд сделать это. Я не говорю, что я это сделаю, но я был бы горд сделать это, потому что так мы спасем миллионы жизней», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Также Трамп допустил возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле.

16 ноября министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл сообщил, что Вашингтон готов развернуть Сухопутные силы в Венесуэле при необходимости.

