Трамп раскрыл свои чувства к венесуэльскому народу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своей любви к венесуэльскому народу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопросы журналистов во время мероприятия с руководством ФИФА в Белом доме, Трамп отметил, что «не в восторге» от руководителей Боливарианской республики. При этом он подчеркнул, что любит Венесуэлу и любит ее народ.

17 ноября Трамп допустил возможность проведения наземной военной операции в Венесуэле.

14 ноября Пентагон объявил о начале операции «Южное копье» в Западном полушарии, а Трамп сообщил, что «вроде бы принял решение» по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы — но не раскрыл, какое именно.

На следующий день президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне. Он назвал потенциальный вооруженный конфликт «трагедией» для всей Америки и выразил мнение, что действия Вашингтона направлены против «всего человечества».

