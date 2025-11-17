На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страны Запада запросили заседание Совбеза ООН по Украине

Страны Запада запросили проведение заседания СБ ООН по Украине на 20 ноября
Eduardo Munoz/Reuters

Ряд западных стран, в том числе Британия и Франция, запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении британского постпредства, передает ТАСС.

Заседание, как ожидается, состоится в четверг, 20 ноября.

1 ноября сообщалось, что Совбез ООН впервые с начала специальной военной операции ВС России на Украине не провел ни одного заседания по Украине за месяц.

Такие встречи на регулярной основе проходили с февраля 2022 года, нередко — по два и более раз за месяц. Темы варьировались от поставок западного оружия украинской армии до поддержания безопасности Украины.

В этот же день стало известно, что украинский кризис не упоминается в итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кёнчжу.

Ранее в Совфеде оценили слова Орбана о скором завершении конфликта на Украине.

