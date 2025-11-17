Страны Запада запросили заседание Совбеза ООН по Украине

Ряд западных стран, в том числе Британия и Франция, запросили проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении британского постпредства, передает ТАСС.

Заседание, как ожидается, состоится в четверг, 20 ноября.

1 ноября сообщалось, что Совбез ООН впервые с начала специальной военной операции ВС России на Украине не провел ни одного заседания по Украине за месяц.

Такие встречи на регулярной основе проходили с февраля 2022 года, нередко — по два и более раз за месяц. Темы варьировались от поставок западного оружия украинской армии до поддержания безопасности Украины.

В этот же день стало известно, что украинский кризис не упоминается в итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кёнчжу.

Ранее в Совфеде оценили слова Орбана о скором завершении конфликта на Украине.