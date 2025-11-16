Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, будучи реалистичным политиком, осознает неспособность Европы противостоять России. Об этом NEWS.ru заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя его слова о скором завершении конфликта на Украине.

По его словам, ряд факторов говорит о том, что Украине, если хочет сохранить «какую-то часть от ныне существующего государства», нужно соглашаться на условия России и приступать к переговорам. Премьер Орбан, как реалистичный политик, понимает это, указал Джабаров.

Продвижение ВС РФ ускорит наступление мира, а коррупционный скандал внутри Украины также повлияет на окончание конфликта, предрек сенатор.

«Целый ряд факторов может повлиять на завершение конфликта. Успешное наступление наших войск и, по сути, начинающийся развал украинских Вооруженных сил. Это погрязшее в коррупции руководство Украины: скандал следует за скандалом, все только разворачивается», — сказал Джабаров.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вооруженный конфликт на Украине завершится в ближайшей перспективе. По мнению Орбана, для достижения мира необходима единая позиция Запада. При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп предпринимает усилия для установления мира, в то время как лидеры ЕС подталкивают Украину к продолжению боевых действий.

Ранее президент Финляндии призвал не ждать прекращения огня на Украине.