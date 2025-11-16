На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде оценили слова Орбана о скором завершении конфликта на Украине

Сенатор Джабаров: Орбан понимает неспособность Европы противостоять России
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, будучи реалистичным политиком, осознает неспособность Европы противостоять России. Об этом NEWS.ru заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя его слова о скором завершении конфликта на Украине.

По его словам, ряд факторов говорит о том, что Украине, если хочет сохранить «какую-то часть от ныне существующего государства», нужно соглашаться на условия России и приступать к переговорам. Премьер Орбан, как реалистичный политик, понимает это, указал Джабаров.

Продвижение ВС РФ ускорит наступление мира, а коррупционный скандал внутри Украины также повлияет на окончание конфликта, предрек сенатор.

«Целый ряд факторов может повлиять на завершение конфликта. Успешное наступление наших войск и, по сути, начинающийся развал украинских Вооруженных сил. Это погрязшее в коррупции руководство Украины: скандал следует за скандалом, все только разворачивается», — сказал Джабаров.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вооруженный конфликт на Украине завершится в ближайшей перспективе. По мнению Орбана, для достижения мира необходима единая позиция Запада. При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп предпринимает усилия для установления мира, в то время как лидеры ЕС подталкивают Украину к продолжению боевых действий.

Ранее президент Финляндии призвал не ждать прекращения огня на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами