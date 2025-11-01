На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина не упоминается в итоговой декларации саммита АТЭС

В итоговой декларации саммита АТЭС в Кенчжу не упоминается украинский конфликт
Kim Kyung-hoon/AP

Кризис на Украине не упоминается в итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кёнчжу. Это следует из обнародованного документа, передает РИА Новости.

Уточняется, что в рамках декларации лидеры АТЭС договорились диверсифицировать свои источники энергии, признав важность природного газа и сжиженного природного газа (СПГ). Они заявили о необходимости создавать условия для подтверждения происхождения используемой энергии.

Также стороны сошлись на том, что искусственный интеллект (ИИ) фундаментально преобразует экономики во всем мире и призвали к укреплению сотрудничества в сфере ИИ. Кроме того, страны объединения договорились сотрудничать по вопросам демографии.

1 ноября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе закрытия форума в Южной Корее заявил, что в 2026 году саммит АТЭС пройдет в китайском городе Шэньчжэне. Таким образом, Китай в третий раз станет страной — организатором форума.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия и Китай «вместе идут к переустройству мира».

