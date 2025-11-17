На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен заявила о грозящем Украине «экономическом тупике»

Politico: фон дер Ляйен предупредила ЕС о грозящем Украине экономическом тупике
true
true
true
close
Florence Lo/Reuters

В следующем году Украина рискует оказаться в «экономическом тупике» из-за увеличения затрат на продолжение военного конфликта. Об этом говорится в письме главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лидерам стран Евросоюза, текст которого опубликовало издание Politico.

«Без постоянной и увеличенной поддержки в 2026 году и далее Украине грозит серьезный экономический тупик», — отметила фон дер Ляйен в письме.

По ее словам, финансовая устойчивость Украины уменьшается, что грозит подорвать способность страны защищать себя и обеспечивать функционирование основных государственных структур.

До этого в Еврокомиссии оценили, сколько еще придется потратить на Украину в ближайшие два года. По данным ЕК, потребности Киева во внешнем финансировании на 2026-2027 годы составляют €135,7 млрд при условии завершения конфликта с Россией в 2026 году.

Отмечается, что в эту сумму включены €52,3 млрд на макрофинансовые нужды и €83,4 млрд на военные. При этом в ЕК прогнозируют, что несмотря на помощь союзников, Украина столкнется с огромной нехваткой средств, которую нельзя покрыть без привлечения новых финансов. В связи с этим в Еврокомиссии предложили изъять замороженные активы РФ.

Ранее премьер Польши раскрыл, сколько еще готова воевать Украина.

