Медведев назвал условие для завершения СВО

Медведев: СВО будет продолжаться, пока Россия не добьется своих целей

Специальная военная операция (СВО) на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не добьется своих целей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на слете активистов «Молодой Гвардии» в Москве, кадры с этой встречи опубликованы на странице политика в соцсети «ВКонтакте».

«Специальная военная операция продолжается. Вы знаете отлично ради чего, почему. Мы продолжим до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», — сказал Медведев.

Он также выразил благодарность активистам, которые работают в зоне боевых действий, за мужество и помощь стране. И призвал их беречь себя.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель и смысл самой специальной военной операции заключаются в том, чтобы защитить интересы российского народа. Глава государства также подчеркнул, что в рамках урегулирования конфликта необходимо добиться долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех людей, проживающих в регионе.

Глава МИД России Сергей Лавров также заявлял, что целями СВО являются устранение любых угроз безопасности России, исходящих с территории Украины, а также защита прав этнических русских и русскоязычных, ощущающих свою принадлежность к русской культуре и истории. Министр выразил уверенность, что эти цели будут достигнуты.

