В России усомнились, что Франция поставит Украине самолеты Rafale

Жарихин: Киев едва ли получит самолеты Rafale, сделка носит ритуальный характер
Benoit Tessier/Reuters

Соглашение с Францией о поставках военных истребителей Rafale Украине является военно-политическим жестом, нежели реальным договором. Об этом в интервью ТАСС заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

По его словам, на деле поставки «едва ли будут осуществлены». Аналитик заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского во Францию и встреча с лидером страны Эммануэлем Макроном является попыткой отвлечь внимание граждан от внутренних проблем и «замазать все неприятные информационные вбросы».

Жарихин добавил, что осуществить план вряд ли получится, поскольку поездка украинского лидера «носит скорее ритуальный характер».

«Представить себе, что у Киева найдутся средства на покупку истребителей Rafale в количестве 100 штук — а это очень недешевые самолеты — в обозримом будущем очень трудно», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что самолеты скорее будут поставляться из США, а не из Франции, поскольку американская сторона не даст «получить такой большой заказ». Аналитик допустил, что Макрон оказывает поддержку Киеву, потому что понимает, что «шансов на следующий срок у него нет».

17 ноября Зеленский и Макрон подписали «историческое соглашение» по вопросу поставок боевой авиации, а также защиты неба. Среди прочего, оно предполагает поставку ста истребителей Rafale.

Ранее в Совфеде объяснили бесполезность военного соглашения между Францией и Украиной.

