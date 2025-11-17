На Западе объяснили, почему ЕС не спешит с конфискацией замороженных российских активов

Conversation: ЕС не верит в победу Украины, поэтому не отдает ей активы РФ

Евросоюз не хочет конфисковывать замороженные российские активы, поскольку пытается сохранить пространство для политического маневра и окончательно не испортить отношения с Москвой. Об этом пишет портал The Conversation.

Автор считает, что вопрос передачи активов носит не только финансовый, но и геополитический характер.

«Отдать их сейчас — значит сделать ставку на победу Украины. Отложить — значит сохранить гибкость на случай, если Россия одержит верх или война зайдет в тупик», — отмечается в материале.

По словам журналиста, для большинства стран ЕС поддержка Киева стала невыгодной «стратегической обузой». Евросоюз не хочет идти на столь рискованный шаг, как конфискация активов, поскольку лидеры европейских стран больше не уверены в победе Украины, хотя и заявляют об этом во всеуслышание, указано в статье.

13 ноября итальянская газета Repubblica написала, что коррупционный скандал на Украине может стать препятствием для передачи Киеву замороженных активов РФ. По словам авторов материала, у представителей ЕС могли появиться «сомнения, как могут быть использованы эти средства».

В октябре премьер-министр Бельгии Берт де Вевер заявил, что его страна будет блокировать конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски. По его мнению, странам Европы в случае использования российских средств надо будет готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Ранее премьер Словакии подтвердил свое несогласие с передачей Украине активов России.