Мишустин оценил уровень владения русским языком премьера Монголии

Мишустин: премьер Монголии Занданшатар отлично говорит по-русски
Александр Вильф/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с главой кабмина Монголии Гомбожавыном Занданшатаром отметил его уровень владения русским языком. Об этом сообщает ТАСС.

Во время переговоров российский премьер заявил, что РФ и Монголия укрепляют гуманитарное сотрудничество. В частности, Москва помогает Улан-Батору в подготовке кадров. По словам Мишустина, сегодня более 70 тысяч граждан республики закончили средние и высшие учебные заведения России.

«Очень приятно, что один из таких представителей Монголии — это вы, уважаемый господин премьер. Вы прекрасно знаете русский язык, и это очень приятно для нашей делегации», — сказал премьер-министр России.

В сентябре президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что республика прилагает усилия к углублению трехстороннего сотрудничества с Россией и Китаем. Глава государства выразил готовность к расширению взаимовыгодного взаимодействия и сотрудничества.

Ранее Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка.

