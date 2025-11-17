Глава МИД Индии прибыл в Москву

Глава МИД Индии Джайшанкар прибыл в Москву для участия в заседании ШОС

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар прибыл в Москву, где примет участие в заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщило индийское посольство в России в Telegram-канале.

«По прибытии в Москву достопочтенный министр иностранных дел был принят послом и г-ном Алексеем Павловским, директором Второго департамента Азии Министерства иностранных дел Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ходе своего визита Джайшанкар также планирует провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств обсудят будущие политические контакты.

10 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готовится к визиту российского лидера Владимира Путина в Индию, который намечен на конец текущего года. По его словам, подготовка к поездке ведется активно, а в Кремле рассчитывают, что визит будет содержательным.

