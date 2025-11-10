На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков рассказал о планах Путина отправиться в Индию

Песков: Путин планирует посетить Индию до конца года
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Россия готовится к визиту президента Владимира Путина в Индию, который намечен на конец текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами.

По его словам, подготовка к поездке ведется активно, а в Кремле рассчитывают, что визит будет содержательным. Песков уточнил, что детали программы и возможные документы, которые могут быть подписаны в ходе поездки, пока не раскрываются.

Издание Economic Times писало, что Россия и Индия готовят соглашение, которое должно защитить права индийских работников в РФ и в ближайшие годы увеличить их число. Договоренность об этом может быть заключена во время визита президента России Владимира Путина в Индию, отметили журналисты.

Economic Times отметило, что на прошедшей в столице Катара встрече министров труда России и Индии рассматривался вопрос использования индийской рабочей силы в РФ. В соответствии с квотой, которую установило министерство труда России, к концу нынешнего года в стране будет трудоустроено свыше 70 тыс. граждан Индии.

Ранее Минтруд предложил увеличить квоту на трудовых мигрантов.

