Путин наградил губернатора ХМАО орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука орденом Дружбы. Соответствующий указ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить... Орденом Дружбы... Кухарука Руслана Николаевича — губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — говорится в документе.

14 ноября Путин подписал указ о награждении орденами Дружбы почетного консула России в австрийском Брегенце Берчу Хуберту. Дипломат удостоился награды за «вклад в укрепление российско-австрийских торгово-экономических связей и продвижение позитивного образа РФ в Австрии».

5 ноября в Кремле прошла церемония награждения разработчиков крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». В своей речи Путин подчеркнул «историческое значение» созданных систем для обеспечения безопасности страны и стратегического паритета на десятилетия вперед.

Ранее Путин наградил журналистов медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».