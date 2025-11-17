СМИ: в Париже обсудят с Зеленским коррупционный скандал на Украине

Коррупционный скандал на Украине будет обсуждаться во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Париж. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

С момента разгорания скандала президент Украины предпринял значительные усилия, чтобы дистанцироваться от него как в глазах своего народа, так и международного сообщества. Министры энергетики и юстиции подали в отставку, пять человек были арестованы. При этом бизнесмен Тимур Миндич, соратник и близкий друг Зеленского, считающийся ключевой фигурой в этом деле, спешно покинул страну, отмечает издание.

«Французские власти обещают продолжить военную поддержку, несмотря на ограниченные бюджетные ресурсы, но продолжающийся скандал может быть обсужден в кулуарах визита Владимира Зеленского в Париж в понедельник», — говорится в статье.

Источник Le Monde заявил, что у Парижа доверительный диалог с Киевом. По его словам, украинские власти «прекрасно осведомлены о наших требованиях».

Ранее французский политик призвал отменить визит Зеленского в Париж.