На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский прибыл в Париж для переговоров с Макроном

УНИАН: Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж
true
true
true

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж. Об этом сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Судя по опубликованным в сети кадрам, в аэропорту украинского лидера встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что в Париже между странами будет заключено соглашение на поставку Киеву самолетов, ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Переговоры Макрона и Зеленского состоятся в Париже 17 ноября. По данным издания «Страна.ua», кроме поставок Киеву самолетов, ракет и систем ПВО лидеры двух государств планируют обсудить гарантии безопасности в случае введения режима прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта. Также, как стало известно, Макрон и Зеленский вместе посетят штаб многонациональных сил, который в данный момент существует лишь на бумаге.

Как сообщила газета Le Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце, во время визита Зеленского в Париж будет в том числе обсуждаться и коорупционный скандал на Украине. Источник издания заявил, что у Парижа доверительный диалог с Киевом. Отмечается, что французская сторона намерена продолжить военную поддержку Украины, несмотря на ограниченные бюджетные ресурсы.

Ранее французский политик раскритиковал визит Зеленского в Париж на фоне скандала на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами