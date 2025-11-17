Зеленский прибыл в Париж для переговоров с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Париж. Об этом сообщило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Судя по опубликованным в сети кадрам, в аэропорту украинского лидера встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Ожидается, что в Париже между странами будет заключено соглашение на поставку Киеву самолетов, ракет и систем противовоздушной обороны (ПВО).

Переговоры Макрона и Зеленского состоятся в Париже 17 ноября. По данным издания «Страна.ua», кроме поставок Киеву самолетов, ракет и систем ПВО лидеры двух государств планируют обсудить гарантии безопасности в случае введения режима прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта. Также, как стало известно, Макрон и Зеленский вместе посетят штаб многонациональных сил, который в данный момент существует лишь на бумаге.

Как сообщила газета Le Monde со ссылкой на источник в Елисейском дворце, во время визита Зеленского в Париж будет в том числе обсуждаться и коорупционный скандал на Украине. Источник издания заявил, что у Парижа доверительный диалог с Киевом. Отмечается, что французская сторона намерена продолжить военную поддержку Украины, несмотря на ограниченные бюджетные ресурсы.

Ранее французский политик раскритиковал визит Зеленского в Париж на фоне скандала на Украине.