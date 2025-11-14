СМИ: порт Новороссийска приостановил экспорт нефти после украинской атаки

Reuters: экспорт нефти из Новороссийска приостановлен после атаки ВСУ

Морской торговый порт Новороссийска приостановил экспортные поставки нефти после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

На фоне этой информации зафиксирован рост цен на мировом рынке: стоимость барреля Brent поднялась на 1,6% до $64, а WTI — на 1,8% до $59,7. Остановка затронула нефтеперевалочный комплекс «Шесхарис».

Новороссийск ночью 14 ноября подвергся массированной атаке беспилотников: повреждены жилые дома, гражданское судно и нефтебаза «Шесхарис». Один человек пострадал, трое членов экипажа корабля госпитализированы.

После этого мэр Андрей Кравченко сообщил, что в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ранее в минэнерго Казахстана отреагировали на атаку ВСУ по нефтетерминалу «Шесхарис».