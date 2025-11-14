После ночной атаки украинских беспилотников в порту Новороссийска были повреждены резервуар и причал «Черномортранснефти», которая входит в структуру «Транснефти». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«Нанесен ущерб инфраструктуре города. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал «Черномортранснефти», контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис», — написал он.

По словам мэра, огонь, который возник после падения фрагментов БПЛА, потушили, пострадавших нет.

Также в Новороссийске после ночной атаки беспилотников ввели режим чрезвычайной ситуации.

До этого в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что Новороссийск ночью подвергся массированной атаке беспилотников: повреждены жилые дома, гражданское судно и нефтебаза «Шесхарис». Один человек пострадал, трое членов экипажа корабля госпитализированы.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны в ночь на 14 ноября сбили 216 украинских беспилотных летательных аппаратов над 11 регионами России и акваторией Черного моря. 66 дронов было уничтожено над Краснодарским краем.

Ранее Вооруженные силы России ударили по объектам инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.