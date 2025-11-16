Французский политик призвал отменить визит Зеленского в Париж

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал президента Франции Эммануэля Макрона отреагировать на скандал с коррупцией на Украине и отменить визит украинского президента Владимира Зеленского в страну. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Падение Зеленского и коррупция: СМИ не говорят вам всего, совсем нет! А в понедельник он приедет в Елисейский дворец, чтобы получить еще один чек: хватит! Ни одного евро больше Украине, войне и коррупции», — написал политик в анонсе видео.

Во французской администрации ранее сообщали, что встреча двух лидеров состоится 17 ноября. Зеленский и Макрон обсудят гарантии безопасности для Киева в случае введения режима прекращения огня. Кроме того, они планируют посетить штаб многонациональных сил.

В ноябре на Украине произошел коррупционный скандал. Его главный фигурант — Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и соратник Зеленского. По версии антикоррупционных органов, Миндич был создателем и одним из главных бенефициаров масштабной схемы хищений в энергетике.

Ранее секретарь МИД Норвегии заявил, что переданная Украине помощь могла быть расхищена.