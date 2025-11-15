На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Норвегии опасаются расхищения предоставленной Украине помощи

Секретарь МИД Норвегии Петерссон: переданная Украине помощь могла быть расхищена
Depositphotos

Глава МИД Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил, что Осло не может гарантировать, что переданная Украине помощь не была расхищена. Интервью с Петеррсоном опубликовал журнал Forsvarets forum.

«У нас пока нет никаких признаков того, что норвежские средства использовались не по назначению, но мы не можем гарантировать этого», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Осло признает наличие у Украины существенных проблем с коррупцией, а потому инвестирует значительные средства в создание надежно функционирующих институтов и организаций в стране. При этом Петеррсон отметил, что передача крупных объемов военной и гражданской помощи увеличивает риски ее нецелевого использования.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. Спустя два дня украинское правительство отстранило от исполнения обязанностей министра юстиции страны, бывшего министра энергетики Германа Галущенко, у которого прошли обыски.

Обыски также прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Миндич, предположительно, является совладельцем датской компании Fire Point, которая заключила контракт на €1,3 млрд с правительством Дании на строительство завода по производству украинских ракет «Фламинго».

Ранее Коломойский заявил, что Зеленскому скоро конец.

Все новости на тему:
Новости Украины
