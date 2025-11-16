Во Франции допустили возможность передачи Украине истребителей Rafale

Филиппо: Макрон может объявить об поставках истребителей Rafale на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон может объявить о передаче Киеву истребители Rafale. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Он напомнил, что 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Елисейский дворец для переговоров с французским лидером.

«По этому случаю Франция может объявить о поставке самолетов Rafale на Украину! Это будет очень тревожный и дорогостоящий прецедент», — написал Филиппо.

16 ноября политик призвал Макрона отреагировать на скандал с коррупцией на Украине и отменить визит Зеленского во Францию. Филиппо выразил уверенность, что Макрон собирается «наградить» Зеленского за коррупцию, так как Елисейский дворец он скорее всего «покинет с очередным чеком в кармане».

По данным французской администрации, на встрече Зеленский и Макрон обсудят гарантии безопасности для Киева в случае введения режима прекращения огня. Кроме того, они планируют посетить штаб многонациональных сил.

Ранее Филиппо призвал к импичменту Макрона из-за отправки истребителей для Польши.