Экс-президент Соединенных Штатов Барак Обама после разоблачений главы американской Национальной разведки Тулси Габбард может попасть в тюрьму. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Он отметил, что, судя по заявлению Габбард, которое полно деталей о фальсификации бывшим президентом разведывательных данных, имеются все основания для уголовного преследования Обамы. Основания для уголовного преследования налицо.

Пушков назвал экс-главу Белого дома «самовлюбленным нарциссом, манипулятором и демагогом» и подчеркнул, что тот реально рискует оказаться за тюремной решеткой.

В августе Габбард опубликовала рассекреченные копии писем, принадлежавших главам американских разведывательных ведомств, которые занимали эти должности во время президентства Обамы. Содержание этих писем подтверждает заведомо ложный характер информации о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США, прошедшие в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в ЦРУ начались чистки нелояльных Трампу.