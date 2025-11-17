На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заявили, что с отслеживанием средств по оборонным закупкам есть сложности

НАБУ: средства по оборонным закупкам на Украине сложно отслеживать
NABU/YouTube

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины Семен Кривонос заявил, что средства, выделяемые для оборонных закупок, сложно отслеживать. Об этом сообщает Telegram-канал «РБК-Украина».

«С февраля 2025 года НАБУ направляло запросы в Службу финансового мониторинга по движению средств и подозрительных транзакций. Сейчас планируется отправлять еще больше таких запросов», — говорится в сообщении.

17 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал за последнюю неделю на 40% и сейчас составляет менее 20%.

По словам депутата, в настоящее время рейтинг недоверия Зеленскому существенно больше, чем рейтинг доверия.

12 ноября украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) страны сообщило, что Зеленский может быть замешан в коррупционном скандале в энергетической сфере, связанном с бизнесменом Тимуром Миндичем. По информации издания, украинский лидер появляется на пленках по делу Миндича, которого также называют «кошельком» президента.

Ранее Украине предрекли участь Германии в конце Первой мировой войны.

