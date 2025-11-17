На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии заявили о давлении союзников на Зеленского из-за коррупционного скандала

Guardian: Зеленскому нужно убедить союзников в решимости бороться с коррупцией
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский перед визитом во Францию испытывает давление со стороны союзников, ожидающих от него решимости в вопросе борьбы с коррупцией. Об этом сообщает британская газета Guardian.

По ее данным, украинский лидер на этой неделе отправится во Францию ​​и Испанию, чтобы подписать соглашения о военной помощи.

«Зеленский... находится под давлением, которое требует от него доказать европейским союзникам серьезность своих намерений бороться с коррупцией, что является ключевым условием для вступления Украины в ЕС», — отмечается в материале.

Накануне журналист бельгийского телеканала RTBF заявил, что коррупционный скандал на Украине может ослабить дальнейшую поддержку Киева со стороны европейских государств и в перспективе повлиять на процесс вступления страны в Европейский союз. По его словам, скандал, связанный с «пленками Миндича», только набирает обороты, однако он уже ослабил позиции Зеленского. Теперь украинскому лидеру предстоит «быстро вернуть доверие как своих сограждан, так и европейцев».

13 ноября газета La Repubblica написала, что коррупционный скандал на Украине может стать серьезным препятствием для процесса принятия страны в Европейский союз. Кроме того, под вопросом оказалось использование замороженных активов РФ в пользу Украины. По словам авторов материала, у представителей ЕС могли появиться «сомнения, как могут быть использованы эти средства».

Ранее венгерский эксперт связал визит Зеленского в Грецию с коррупционным скандалом.

