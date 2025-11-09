На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД Украины обратился к Китаю и Индии из-за России

Глава МИД Украины Сибига обратился к Китаю и Индии с просьбой о России
Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Китай и Индию «потребовать» от России прекратить удары энергетической инфраструктуре, которая питает Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, в ходе атаки в ночь на 8 ноября Россия якобы атаковала подстанции, питающие Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Он заявил, что это были «не случайные» удары. В связи с этим Сибига призвал к срочному созыву совета управляющих МАГАТЭ.

«Мы также настоятельно призываем все государства, которые ценят ядерную безопасность, особенно Китай и Индию, потребовать от России прекратить безрассудные атаки на ядерную энергетику, которые могут привести к катастрофическим последствиям», — написал Сибига.

Согласно сводке ведомства, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). В публикации говорится, что все цели удара были достигнуты, «все назначенные объекты поражены».

Ранее журналист дал совет Зеленскому в вопросе территориальных уступок России.

